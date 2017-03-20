Мурманчанин умер, ожидая скорую помощь

20 Марта 2017 года, 20:12

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - Сегодня в районе 10:00 на остановке у бывшего магазина «Охота» мурманчанин умер, не дождавшись скорой помощи.

«Мы вызвали скорую, пытались помочь. Скорая приехала где-то минут через 25-30, не успели. Человек умер. Когда перезванивали в скорую и просили приехать побыстрее, там ответили: «Машина выехала, не орите» и бросили трубку», - пишет мурманчанка в социальных сетях.

По её словам, если бы машина приехала раньше буквально на пять минут, его, скорее всего, можно было бы спасти.

Фото: Newsler