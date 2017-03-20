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Главная » Здоровье » 230 жителей Мурманской области вступили в регистр доноров костного мозга
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 13:30

230 жителей Мурманской области вступили в регистр доноров костного мозга


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — 230 доноров из Мурманской области добровольно сдали образцы крови для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга, сообщают в региональном правительстве.

В список регионов, доноры которых имеют возможность быть включенными в регистр потенциальных доноров костного мозга на безвозмездной основе, Мурманская область вошла в 2015 году. Тогда Мурманская областная станция переливания крови заключила договор с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова о сотрудничестве. Созданная на основе регистра база позволяет найти нужного донора косного мозга на территории Российской Федерации и оказать своевременную помощь больному.

В 2016 году среди привлеченных в регистр Мурманской областной станцией переливания крови доноров была найдена совместимая пара донор-реципиент, что позволило выполнить трансплантацию гомеопатических стволовых клеток пациенту.

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