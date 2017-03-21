В десяти классах трёх школ Мурманской области учёба остановлена из-за ОРВИ и гриппах

21 Марта 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области в период с 13 по 19 марта остаётся стабильной, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Показатель заболеваемости в целом по совокупному населению ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, в материалах от больных доминируют штаммы вирусов гриппа, вошедшие в состав сезонных вакцин против гриппа.

С целью пресечения распространения ОРВИ и гриппа на 11-й неделе 2017 года был приостановлен учебный процесс в десяти классах трёх образовательных организаций Мурманской области: в Ловозере, Ревде и Апатитах.

Фото: TS/Fotobank.ru