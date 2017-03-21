Заболеваемость туберкулёзом в Мурманской области ниже среднероссийской

21 Марта 2017 года, 16:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Ежегодно 24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом, призванный привлечь внимание общества к этому опасному лёгочному заболеванию.

В Российской Федерации, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения заболеваемости, туберкулёз сохраняет за собой статус одной их социально – значимых инфекций. По данным регионального Роспотребнадзора, в Мурманской области показатель заболеваемости туберкулёзом ниже среднероссийского в 1,3 раза, вместе с тем заболеваемость бациллярным туберкулёзом выше среднероссийского показателя.

При этом на протяжении трёх последних лет среди населения области отмечено снижение уровня смертности от туберкулёза. Профессиональная заболеваемость туберкулезом не зарегистрирована.

Основными профилактическими мерами туберкулёза на сегодняшний день являются туберкулинодиагностика у детей с помощью пробы Манту и флюорография у взрослых.

В целях предупреждения распространения туберкулёза Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в ходе проведения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора контролирует выполнения требований санитарного законодательства, своевременность проведения периодических профилактических медицинских осмотров граждан и противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах туберкулёза, а также соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях.

Фото: INNOV