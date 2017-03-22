Минздрав Мурманской области объяснил, что будет с медкабинетами в школах и детских садах

22 Марта 2017 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения Мурманский области Валерий Перетрухин подписал приказ, определяющий условия, при которых деятельность медицинских кабинетов может быть перенесена из учебных учреждений в ближайшую поликлинику. Из текста документа следует, что таким условием может быть отсутствие помещений, соответствующих нормам СанПиНа, отсутствие в медкабинетах необходимой мебели, оргтехники и медицинских изделий, нехватка медицинских кадров и т.д. С приказом можно ознакомиться в электронном бюллетене правительства Мурманской области.

Многие жители региона обеспокоены тем, что документ даст возможность закрывать в школах медкабинеты. Однако областной Минздрав в своем пояснении отметил, что «Министерство здравоохранения Мурманской области не планирует закрытие медицинских кабинетов в детских садах и школах, а наоборот стремится к созданию безопасных условий для качественного оказания медицинской помощи детям».

«В настоящее время в Мурманской области проходит поэтапное лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций, на базе которых осуществляется оказание медицинской помощи детям. Лицензии на осуществление медицинской деятельности в настоящее время имеют более 80% детских садов и 60% школ», - говорится на официальной странице регионального правительства «Вконтакте».

Лицензирование, по словам ведомства, проводится «по мере приведения медицинских кабинетов в соответствие с порядками оказания медицинской помощи и требованиями санитарного законодательства». Его цель – «повышение качества и доступности медицинской помощи детям, и создание безопасных условий для ее оказания».

«Би-порт» направил в ведомство запрос с целью выяснения деталей.