Здравоохранение Мурманской области попало в поле зрения Генпрокуратуры

24 Марта 2017 года, 11:55

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура России подвела итоги проверок в системе здравоохранения за 2016 год и проинформировала Министерство здравоохранения о состоянии законности в сфере обращения лекарственных средств, сообщил «Известиям» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В Мурманской, Костромской, Орловской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Еврейском автономном округе не учитывались необходимые объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения. Региональные прокуроры внесли представления руководителям органов исполнительной власти.

Практически во всех субъектах России фармацевтические организации и индивидуальные предприниматели не всегда обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. В Мурманской области такие нарушения были зафиксированы в Кировске, Кандалакше, Кольском, Ловозерском и Печенгском районе.

Самое распространенное нарушение по всей стране — завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). В частности, в Мурманской области такое нарушение было зафиксировано в Ловозерском районе, где в аптечном киоске индивидуального предпринимателя в продаже имелся лекарственный препарат, размер надбавки на который составлял 50,05%, что превышает установленный в регионе предельный размер розничной надбавки.

Многие аптечные и медицинские учреждения не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использования лекарственных средств и медицинских изделий, порядок их отпуска. Подобные нарушения были выявлены в Мурманске, Кандалакше и в Кольском районе.

Всего в 2016 году прокуроры выявили более 84 тысяч нарушений в сфере здравоохранения. Для их устранения было внесено 643 протеста и свыше 15,5 тысяч представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 20 тысяч человек, в суды направлено более 10 тысяч заявлений, к административной ответственности привлекли 4691 человека, предупреждено о недопустимости нарушения закона более 1,2 тысяч должностных лиц, возбуждено 148 уголовных дел.

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