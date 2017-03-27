Число госпитализированных с гриппом выросло за неделю на 14%

28 Марта 2017 года, 09:47

РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – За прошедшую неделю число госпитализированных с симптомами ОРВИ и гриппа в России увеличилось на 14%. В целом уровень заболеваемости по стране остаётся повышенным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такая ситуация будет сохраняться по меньшей мере ещё две недели в основном за счёт детей.

При этом, как отметила Попова, увеличивается доля вирусов гриппа B среди общего числа диагностированных.

«Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75%, то на этой неделе это уже 86,5%», — приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Напомним, с 13 марта был отменён карантин по гриппу и ОРВИ на территории Мурманской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора показатель заболеваемости тогда составил 60,57 на 10 тысяч населения, что на 19,56% ниже порогового уровня. В Мурманске этот показатель оказался ниже на 11,5% и составил 78,23. Однако на этой же неделе был приостановлен учебный процесс в десяти классах трёх образовательных организаций Мурманской области: в Ловозере, Ревде и Апатитах. При этом отмечалось, что показатель заболеваемости в целом по совокупному населению ниже эпидемического порога.

Всего по России на этой неделе были полностью закрыты 17 школ и 47 детских садов.

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