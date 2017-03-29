Обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области стабильна

29 Марта 2017 года, 16:18

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области с 20 по 26 марта остаётся стабильной, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Показатели заболеваемости во всех возрастных группах на 12-ой неделе 2017 года зарегистрированы ниже эпидемического порогового уровня, в том числе по совокупному населению – на 11,5%. В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 74,5%.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, в материалах от больных доминируют штаммы вирусов гриппа, вошедшие в состав сезонных вакцин против гриппа.

Фото: Twitter