Ветераны труда Мурманска и области отправятся в здравницы черноморского побережья

30 Марта 2017 года, 11:00

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – 28 марта в пансионате «Фламинго» под Геленджиком начался первый заезд ветеранов труда и работников государственных учреждений Мурманской области. В течение трёх недель 187 человек будут находиться на оздоровительном отдыхе. С рабочей поездкой в пансионат прибыл депутат Мурманской областной Думы, председатель Мурманской региональной общественной организации «Оздоровление северян» Виктор Сайгин.

В рамках поездки депутат проверил готовность всех специалистов пансионата к приёму северян.

«Все подготовлено для приема северян. Провел совещание с коллективом пансионата, переговорил с отдыхающими. Коллектив работает не первый год и четко понимает задачи, которые перед ним поставлены. Самое главное - чтобы мои земляки чувствовали заботу, доброе отношение к себе, получили необходимые медицинские процедуры и приехали в Мурманск отдохнувшими и поздоровевшими», - рассказал Виктор Сайгин.

К новому сезону в пансионате появилась дополнительная зона отдыха. Два крытых павильона: один для детей и один для взрослых – где можно будет укрыться от жары. Также планируется, что в одном из павильонов будет установлен либо фонтан, либо водопад. Ранее здесь были обсутроены детская площадка и открытый бассейн.