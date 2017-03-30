Здоровье под контролем: пройдите профилактический осмотр!

30 Марта 2017 года, 15:03

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - Сегодня в условиях нарастающего темпа жизни, неизбежных перегрузок и многих вредных факторов перед гражданами стоит сложная задача – сохранить свое здоровье. В этом поможет контроль состояния своего здоровья в процессе обычной жизни и прохождение профилактических осмотров!

Проведение профилактического медицинского осмотра направлено на раннее выявление отдельных хронических заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, факторов риска их развития.

Профилактический медицинский осмотр могут пройти граждане в возрасте от 18 лет и старше.

Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр 1 раз в 2 года в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

1) опрос (анкетирование);

2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела;

3) измерение артериального давления;

4) определение уровня общего холестерина;

5) исследование уровня глюкозы в крови;

6) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет);

7) флюорографию легких;

8) маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше);

9) клинический анализ крови;

10) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и старше);

11) прием врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, краткое профилактическое консультирование.

Информация о проведении профилактического медицинского осмотра и его результаты врачом-терапевтом вносятся в паспорт здоровья, который выдается гражданину.

По результатам профилактического осмотра определяется группа состояния здоровья гражданина и планирование тактики его медицинского наблюдения. При наличии медицинских показаний гражданин получает направление для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.

Если вы являетесь застрахованным Мурманского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением профилактических осмотров, получением медицинской помощи, с качеством медицинских услуг, обращайтесь по телефону Контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок бесплатный, круглосуточно) или (8152) 56-80-04, 56-80-02.