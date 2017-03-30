Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье

30 Марта 2017 года, 15:20

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Путёвки в пансионат «Фламинго» на черноморском побережье получат 1760 жителей Мурманской области. Минсоцразвития региона завершило конкурс на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей, а также ветеранов ВОВ, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за пределами Мурманской области.

В этом году оздоровление и отдых получат 631 человек из числа работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет, и 1129 ветеранов и труженников тыла.

Напомним, что первый заезд из 187 человек состоялся 28 марта. Исполнителем услуги стала Мурманская региональная общественная организация «Оздоровление северян», председатель которой, депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин, прибыл в пансионат с рабочей поездкой. Парламентарий проверил готовность всех специалистов пансионата к приёму северян.