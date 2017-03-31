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Главная » Здоровье » Увеличение продолжительности жизни в российской Арктике — ключевая задача Минздрава
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 14:42

Увеличение продолжительности жизни в российской Арктике — ключевая задача Минздрава


РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — В рамках форума «Арктика — территория диалога», который проходил в Архангельске с 29 по 30 марта, состоялась тематическая сессия «Арктика – территория здоровья».

Участники сессии обсудили современные условия координации исследований в области изучения неблагоприятного влияния факторов окружающей среды Арктической зоны на здоровье населения. Кроме того, предметом дискуссий стали приоритеты развития здравоохранения в арктических регионах России на ближайшие годы, а также проблема привлечения медицинских кадров для работы в приполярных территориях.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о текущей ситуации и о планах министерства по улучшению ситуации в арктическом регионе. Сейчас, по словам министра, в Арктической зоне проживает более 2 миллионов человек.

«Состояние здоровья этого населения должно быть таким же, как во всей стране. На сегодняшний день смертность в арктическом регионе выше в 9 раз, заболеваемость туберкулезом выше в 5, инфекционными и паразитарными — в 2 раза», - отметила Скворцова. По словам министра, ведомство оценило все населенные пункты российской Арктики (всего их насчитывается 876), и пришло к выводу, что 28 из них требуют новой медицинской инфраструктуры, которая будет возведена в течение 1,5-2 лет.

«Особая тема для нас – связь с людьми, которые проживают в малонаселённых пунктах. Разработаны программы экстренного реагирования по спутнику в случае возникновения ЧС в удаленных и малонаселенных районах. Кроме того, в этом году мы создали и начали реализацию специальной программы по развитию санитарной авиации. 6 из 8 регионов арктической зоны вошли в эту программу. В этом году планируется значительно нарастить объемы санитарной авиации и обновить парк санитарных вертолетов», - отметила глава Минздрава.

Ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова в ходе обсуждения доложила о подготовке медицинских специалистов для работы в арктической зоне страны. По мнению Горбатовой, сейчас в регионе сформировался кадровый дефицит. Работать над улучшением ситуации будут в том числе с помощью создания единой базы по укомплектованности муниципалитетов кадрами.

«Обучение медицинских специалистов является наиболее сложным, длительным по времени и затратным с финансовой точки зрения. В связи с этим чрезвычайно актуальной задачей является довузовская подготовка абитуриентов. Мы считаем, что активное участие в этой работе необходимо проводить на уровне муниципальных образований и также проводить целенаправленную подготовку абитуриентов, в том числе целевиков с ориентацией на региональные вузы, поскольку имеет место отток абитуриентов на центральные территории», - считает эксперт. Кроме того, Горбатова отметила, что устранению кадрового дефицита может способствовать увеличение госзадания на бюджетные места региональных вузов, а также разработка дополнительных социальных гарантий.

Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости разработки согласованной концепции охраны здоровья жителей Приполярья. На сегодняшний день, по мнению экспертов, ключевой задачей является увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения в арктических регионах России с нынешних 71 года как минимум до 74 лет.

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