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Главная » Здоровье » Минздрав: отсутствие медкабинетов в школах не помешает образовательному процессу
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 15:47

Минздрав: отсутствие медкабинетов в школах не помешает образовательному процессу


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области уверено, что отсутствие медкабинетов в школах не помешает образовательному процессу. Об этом ведомство сообщило в ответе на официальный запрос ИА «Би-порт». Агентство обратило внимание министра, что теперь за простой прививкой детям всем классом придётся идти в поликлинику, расположение которой близким к школе назвать сложно.

«Нет, не помешает, - ответили в Минздраве. – Иммунизация детей должна проводиться в лицензированных кабинетах в соответствии с действующим законодательством».

Вопрос о лицензировании медкабинетов в образовательных организациях остро обсуждается с прошлой недели. Напомним, 14 марта глава ведомства Валерий Перетрухин подписал приказ, который устанавливает случаи, при которых оказание медицинской помощи обучающимся проводится в медицинской организации, а не в образовательном учреждении. Из текста документа следует, что таким условием может быть отсутствие помещений, соответствующих нормам СанПиНа, отсутствие в медкабинетах необходимой мебели, оргтехники и медицинских изделий, нехватка медицинских кадров, недостаточная площадь медкабинета и прочее.

«Лицензии на осуществление медицинской деятельности в настоящее время имеют более 80% детских садов и 60% школ», - говорится на официальной странице регионального правительства «Вконтакте».

Фото: Twitter

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