Общественное движение «Волонтеры-медики» появилось в Мурманской области

03 Апреля 2017 года, 11:21

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области создано региональное общественное движение «Волонтёры-медики». Первое общее собрание движения состоялось накануне на базе Мурманского медицинского колледжа. Председателем движения была избрана студентка колледжа Олеся Колтакова. Профилактической работой и охраной здоровья ребята занимались и раньше, в составе студенческого совета колледжа.

«Однако статус регионального отделения «Волонтеров-медиков» позволит нам выйти на качественно новый уровень организации мероприятий, увеличить охват людей, вовлеченных в нашу деятельность, и мы сможем привлечь максимальное внимание к проблемам, которые касаются охраны здоровья и просвещения жителей области в сфере здоровья и медицины», – подчеркнула она.