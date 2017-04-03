Мурманский филиал СОГАЗ-Мед отметил День рождения компании

03 Апреля 2017 года, 15:16

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В честь 19-летия компании 31 марта в Мурманском филиале СОГАЗ-Мед была организована акция «Измерь давление»: каждый обратившийся в центральный офис Мурманского филиала на ул. Пушкинская, д.14 мог не только получить необходимые консультации, но и измерить своё артериальное давление. В проведении акции помогали студентки 3 курса специальности «Лечебное дело» Мурманского медицинского колледжа: Бочарова Анастасия и Вишнякова Алина. Ну и, конечно, в этот день ни один застрахованный не ушёл без воздушного шарика и сладкого комплимента от компании.