Круговорот льготных лекарств в аптеках Мурманска

04 Апреля 2017 года, 13:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – С начала года жители Мурманска были лишены возможности получать льготные лекарства в аптечных пунктах при поликлиниках. Изменения были вызваны тем фактом, что победителем аукциона на отпуск льготных лекарственных препаратов стало НАО «МФК Северо-Запад». В этой связи компания уведомила региональное Министерство здравоохранения, что в 2017 году бесплатные лекарства будут отпускаться в 24 областных аптеках, и 11 пунктах, расположенных на территории Мурманска.

«Согласно информации полученной от «МФК Северо-Запад», при проведении подготовительной работы по заключению договоров, в ноябре 2016 года были направлены информационные письма предполагаемым участникам», – рассказала «Би-порту» заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова.

Генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска», в чьем ведении находились аптечные пункты, расположенные в поликлиниках города, на данное обращение не ответил. В этой связи НАО «МФК Северо-Запад» заключило договоры на отпуск средств в 2017 году с другими организациями.

«В феврале руководитель «Фармация Мурманска» обратился в «МФК Северо-Запад» с просьбой о включении трех аптечных пунктов в договор. С учетом полученного обращения между обществами 17 февраля и 3 марта были заключены договоры об оказании услуг по отпуску лекарственных средств льготным категориям граждан», – сообщила Ушакова.

Теперь лекарства отпускаются в аптеках, расположенных в ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №3» , ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №5» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №7».

Фото: Twitter