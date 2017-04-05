В Мурманской области обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом стабильна

05 Апреля 2017 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – На неделе с 27 марта по 2 апреля эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области находится на неэпидемическом уровне. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, отмечается снижение темпа регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей.

По данным вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди находок доминируют штаммы вирусов гриппа, вошедшие в состав сезонных вакцин против гриппа, вирусы не гриппозной природы.

С учётом посещаемости, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, была приостановлена деятельность десяти классов в трех школах области.

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