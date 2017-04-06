Проблема с доступностью льготных лекарств в Мурманске не решена

07 Апреля 2017 года, 08:45

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Как оказалось, выдача льготных лекарств жителям города могла осуществляться в пяти аптеках при поликлиниках Мурманска вместо трех нынешних. Речь идет о 10 пунктах отпуска ОАО «Фармация Мурманска», включающих пять пунктов при городских поликлиниках.

Как рассказал «Би-порту» директор сети Олег Ноздрачев, победитель аукциона 2017 года компания НАО «МФК Северо-Запад» не предоставила проект договора с ОАО «Фармация Мурманска» об оказании услуги.

В результате с начала этого года список мест, где жители могли получить препараты по рецепту врача, был изменен, что привело к проблеме доступности для населения.

И это несмотря на то, что руководство ОАО «Фармация Мурманска» еще в ноябре прошлого года проводило переговоры как с руководством компании «Северо-Запад» так и с министром здравоохранения Мурманской области о готовности «Фармации Мурманска» продолжать выдачу препаратов.

Ранее в региональном Министерстве здравоохранения сообщали о том, что от лица «Северо-Запада» были направлены информационные письма предполагаемым участникам, но якобы «Фармация Мурманска» не отреагировала на обращение, ввиду чего были заключены контракты с другими компаниями.

«Из сложившейся с 2005 года практики участия ОАО «Фармации Мурманска» в оказании услуги по льготному отпуску лекарств, компания – победитель аукциона обращалась к нам с предложением о сотрудничестве с обязательным предоставлением проекта договора, которого в этот раз не поступило», – сказал Олег Ноздрачев.

После многочисленных жалоб, связанных с неудобством получения льготных лекарств, руководитель «Фармации» обратился к министру здравоохранения Мурманской области с просьбой о содействии.

«В результате моего обращения был заключён договор о реализации в трех поликлиниках, но только по одному дополнительному контракту, с небольшим ассортиментом, что не решило проблему с доступностью льготных лекарств для больных, – подчеркнул директор ОАО «Фармация Мурманска». – И я готов в очередной раз подтвердить готовность нашего предприятия в полном объеме обеспечивать доступность льготного лекарственного обеспечения в Мурманске. Выдача же препаратов льготной категории граждан только в третьей, пятой и седьмой поликлиниках пока не решает эту проблему».

Информационное агентство «Би-порт» будет держать развитие ситуации под контролем.

Фото: pixabay.com