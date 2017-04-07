Число больниц в России может сократиться до уровня 1913 года

07 Апреля 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — За 15 лет количество больниц в стране сократилось в два раза — с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч. Такие данные предоставляет РБК со ссылкой на экспертов Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата. Сейчас в среднем по стране закрывается 353 больницы в год. В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что, если власти сохранят такие темпы закрытия медучреждений, к 2021–2022 годам количество больниц в стране достигнет 3 тысяч, что соответствует уровню Российской империи в 1913 году. Ранее правительство Мурманской области опубликовало программу оптимизации бюджетных расходов, одним из положений которой является планомерная реорганизация областных медучреждений.

Вслед за больницами за 15 лет сократилось и количество больничных коек — в среднем на 27,5%, до 1,2 млн, подсчитали в ЦЭПРе. Ранее региональный Минздрав сообщал, что планирует урезать 5% койкомест в областных больницах в этом году.