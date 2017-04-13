Госдума приняла закон об электронном больничном

14 Апреля 2017 года, 12:50

РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - Госдума приняла в третьем чтении законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроектом предусматривается возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе. Электронный больничный лист должен быть подписан электронной подписью уполномоченных лиц. Такой документ имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке. Это позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов и сократит количество обращений застрахованных лиц, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на Едином портале государственных услуг.