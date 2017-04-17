Более 60 северян подверглись укусам клещей в 2016 году

18 Апреля 2017 года, 10:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области организован и проводится еженедельный мониторинг за обращаемостью населения по поводу присасывания или укусов клещей. В отпускной период жители области массово выезжают в места, благоприятные для проведения отпуска, включая территории, где есть риск заражения инфекциями, разносчиками которых являются клещи.

В 2016 году по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 63 человека, из которых 13 детей. Как и в предыдущие годы, все случаи носили завозной характер.

Около 40% обратившихся вернулись из Республики Карелия. Укусы клещей жители Мурманской области получили на территориях Вологодской, Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Тверской, Архангельской, Оренбургской, Липецкой, Ростовской, Новгородской областей, Краснодарского края, Крыма, Удмуртии. Есть случаи укусов клещей в Белоруссии, Приднестровье, Латвии и Финляндии.

Фото: LiveInternet