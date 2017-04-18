Валерий Перетрухин: почти всё, что пишут в соцсетях про здравоохранение – ложь

19 Апреля 2017 года, 12:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Рассказывая депутатам Мурманской областной думы о развитии здравоохранения, глава регионального Минздрава Валерий Перетрухин заявил, что 90% всего, что пишут про здравоохранение в социальных сетях, является неправдой.

Министр также рассказал, что ведомство завело аккаунты в различных социальных сетях. Является ли неправдой 90% того, что публикуется на официальных страничках ведомства, не сообщается. Группа «Вконтакте», на которую на момент написания заметки подписан 621 человек, предлагает читателям информацию о деятельности министерства, справки по различным болезням и репосты записей из других медицинских и не только сообществ. Твиттер ведомства трудно назвать живым и уж тем более полезным. Последняя попытка пообщаться с пользователем на предмет наличия бесплатных бахил в медучреждении закончилась неудачей.