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Главная » Здоровье » Директор Института диабета: многие не знают, что больны
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 17:46

Директор Института диабета: многие не знают, что больны


РОССИЯ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Каждые 15 лет численность больных сахарным диабетом в мире увеличивается в два раза. Такие данные в эфире радио Sputnik озвучила директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова. При этом, согласно статистике, только каждый второй знает о своем диагнозе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 секунд в мире умирает один больной диабетом, то есть ежегодно более 3,5 млн человек — больше, чем от СПИДа и гепатита. Заболеваемость диабетом второго типа приобрела характер эпидемии. Как бороться с этой проблемой, обсуждают участники XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

По словам академика РАН Марины Шестаковой, в России каждый 20 страдает от диабета.

«Мы провели исследование реальной распространённости сахарного диабета. Численность больных составляет около 8-9 миллионов. В целом это 5,5% от населения России. Это все же ниже, чем та статистика, которая указывается международными агентствами. Они экстраполируют данные с соседних с нами стран на Россию. Тем не менее, 8-9 миллионов – это огромная армия больных, которые нуждаются в помощи. И эта армия увеличивается год от года», – отметила Шестакова.

По словам эксперта, опасность диабета второго типа заключается в том, что заболевание не сопровождается какой-то очевидной, яркой симптоматикой. Поэтому человек может не заметить того момента, когда он заболел.

«Действительно процент выявленных - не выявленных больных диабетом у нас составляет 50 на 50. На 50% выявленных, которым поставлен диагноз, которые занесены в базу данных и получают лечение, приходится еще 50% не выявленных, которые не знают о болезни и не лечатся», – добавила Шестакова.

Она также отметила, что существуют определенные факторы, которые способствуют развитию болезни.

«Ожирение – это первый фактор. Связанное с ожирением избыточное калорийное питание и малая подвижность. Это то, что приводит к ожирению и соответственно связано с сахарным диабетом. Какие еще факторы риска – это, конечно же, наследственность. То есть, если у человека в семье родственники первой линии родства или же второй линии родства страдают диабетом второго типа, то у этого человека риски тоже повышаются. То есть ему надо быть начеку и вовремя проводить диспансеризацию», – подчеркнула специалист.

По данным за 2016 год, в Мурманской области от сахарного диабета страдают более 25000 человек, 23250 из них больны диабетом второго типа. Около 6000 больных, передает региональное Министерство здравоохранения, получает инсулин. Заведующая отделением эндокринологии МОКБ им. Баяндина Олеся Марченко ранее сообщила, что диабет молодеет, и это напрямую связано с образом современной жизни.

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