Мурманчане стали чаще обращаться за медицинской помощью при укусах животных

19 Апреля 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В 2016 году в Мурманской области отмечен рост числа обратившихся за медицинской помощью при укусах животных с 231,3 до 240,8 человек на 100 тысяч населения. По данным облветслужбы на бешенство в 2016 году исследовано 66 проб патологического материала животных, в том числе 24 пробы от промысловых и диких. Все полученные результаты отрицательные.

Материал от животных на бешенство исследуется ежегодно. Заболеваемость среди животных не регистрировалась с 1991 года. С 2007 года по настоящее время случаев заболевания бешенством среди людей на территории области не зарегистрировано. Выполнение требований по профилактики бешенства среди людей находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Фото: Twitter