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Главная » Здоровье » В Мурманскую область будут осуществляться постепенные поставки вакцин
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 12:15

В Мурманскую область будут осуществляться постепенные поставки вакцин


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Во многих субъектах России, включая Мурманскую область, наблюдается дефицит вакцин от полиомиелита, кори и туберкулеза. Пока что в регион будут осуществляться постепенные поставки вакцин.

«Мурманская область в соответствии со сроками подала заявку на количество необходимых для региона вакцин. У нас единый поставщик вакцины по всей стране, федеральный Минздрав, регионы не закупают вакцины, а получают. В этот раз никто не вышел на торги, поэтому сроки были передвинуты», – пояснила член Комитета Совета Федерации Татьяна Кусайко.

4 апреля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где решался вопрос отсутствия вакцин. Комиссия разрешила потратить на закупку деньги из областного бюджета, но, как оказалось, вакцины против полиомиелита там нет, рассказал глава регионального Минздрава Валерий Перетрухин.

«Но зато нам удалось найти немного вакцины БЦЖ-М, закупили, она поступила в Мурманскую область и на этой неделе придет во все медучреждения, так что вакцинация детей от туберкулеза будет продолжаться», – сообщил министр.

10 апреля Минздрав России заключил контракты на поставку противотуберкулезных вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. В Мурманской области потребность в этих вакцинах в мае будет закрыта на 18%, до 40% – в июне, полностью контракты на БЦЖ и БЦЖ-М будут закрыты в октябре-ноябре 2017 года. Вакцины от кори и полиомиелита также будут постепенно поставляться в регион. Когда вакцина придет, родители будут оповещены об этом, а календарь прививок перестроен. Задача медицинских организаций – пригласить на иммунизацию свое население.

Кроме того, ранее Татьяна Кусайко обратилась к заместителю министра здравоохранения России Сергею Краевому с просьбой включить Мурманскую область в первоочередную поставку, так как это регион с большим движением детского населения в летний период, и в мае многие дети уже уезжают.

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