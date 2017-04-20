Жителей Мурманска раскидали по поликлиникам

20 Апреля 2017 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило приказ «О территориальном прикреплении к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь населению города Мурманска».

Документ определяет, в каких поликлиниках и их подразделениях обслуживаются жители областного центра в зависимости от места регистрации. Узнать, к какой поликлинике вы относитесь можно здесь.

После объединения мурманских поликлиник в городе осталось две поликлиники: ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2». В состав поликлиника №1 вошли ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №3» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №4», а в состав поликлиники №2 - ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №5» и ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №7».