РОССИЯ/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Постановлением правительства страны внесены изменения в порядок закупки лекарств для лечения редких заболеваний. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, устанавливает возможность поставки лекарственных препаратов организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность. В пояснительной записке отмечается, что это повысит доступность медпомощи сельскому населению, проживающему в труднодоступных районах. Кроме того, изменения будут способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями, а также рассеянным склерозом.
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