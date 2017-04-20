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Главная » Здоровье » Правительство Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 17:15

Правительство Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова


МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня губернатор Марина Ковтун и директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт им. Н.Н. Петрова» Алексей Беляев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Научно-исследовательским институтом онкологии имени Н.Н. Петрова.

По итогам 2016 года смертность от онкозаболеваний в Мурманской области выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 197,4 на 100 тысяч населения. Главный внештатный специалист-онколог регионального Минздрава, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Александр Давыденков отметил, что это связано с ростом заболеваемости, изменением структуры заболеваний и постарением населения. Еще одна проблема – отсутствие нормальной технической базы, «по аппаратам мы в серединке 20 века».

Подписанное соглашение предусматривает осуществление совместных мероприятий, которые будут направлены на усовершенствование системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных, а также на повышение качества оказания медицинской помощи жителям Мурманской области, обратившимся к врачу-онкологу.

«Мы работаем совместно со специалистами скандинавских стран, и все наработки мы постараемся воплотить здесь. Пилотный проект будет включать программное обеспечение, наличие референтных центров, которые будут обучать специалистов, проверять, как они работают. Нужно охватить не менее 80% лиц, находящихся в группе риска возникновения рака, чтобы они попали к специалистам, и им сделали качественное исследование. А после того, как будет выявлено либо подозрение, либо наличие заболевания, нужно понимать, как они дальше будут следовать этой системе: либо лечить предраковое заболевание, либо лечить онкологию», – рассказал Беляев.

Многие годы НИИ им. Н. Н. Петрова оказывает консультативную помощь специалистам Мурманской области, туда направляются пациенты из региона для проведения медицинской помощи. Кроме того, на базе института врачи-онкологи области проходят курсы усовершенствования, стажировку на рабочем месте с освоением новых технологий.

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