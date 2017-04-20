В Мурманске наградили лучших доноров области

21 Апреля 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске наградили победителей регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области». Конкурс в одиннадцатый раз проводится Мурманской областной станцией переливания крови совместно с общественной организацией «Доноры Мурманска». Победителями конкурса «Лучший донор Мурманской области» стали активные участники донорского движения региона. В этом году доноры получили награды в 8 номинациях.

В номинации «Активный донор крови и ее компонентов» награды получили: Галина Макеенко, Светлана Сергеева, Кирилл Никончук, Юлия Мисник, Василий Турута, Роман Котенёв, Вячеслав Зацепин, Зоя Зарембовская, Андрей Никишин и Роман Малый. В номинации «Корпоративный донор крови и ее компонентов» были отмечены сотрудники ОАО «Кольской ГМК» (Мончегорск) Валерий Голышев и Сергей Рябинин.

Впервые в этом году была учреждена номинация «Донор года». Этого звания был удостоен Евгений Моисеев. За 12 лет донорского стажа Евгений Моисеев имеет 81 донацию крови и ее компонентов, награжден нагрудным знаком «Почетный донор России». Евгений Моисеев в числе первых сдал образец донорской крови в базу регистра потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток и стал донором костного мозга. Евгению Моисееву была вручена благодарность губернатора Мурманской области.

В рамках празднования Национального дня донора награды получили и специалисты службы крови. В номинации «Врач трансфузиолог Службы крови» была отмечена Алла Проничкина, которая работает в Мурманской областной станции переливания крови с 1982 года. Она построила работу отделения комплектования донорских кадров на принципах непосредственного общения с донорами, в результате ее профессиональной деятельности в Мурманске удалось стабилизировать количество доноров. За ее плечами более 80 дач крови. Награждена нагрудным знаком «Почетный донор России.