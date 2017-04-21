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В Мурманск приехал директор ведущего онкологического центра России
 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Впервые мурманчанин стал донором костного мозга
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 13:35

Впервые мурманчанин стал донором костного мозга


МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Вчера в Национальный день донора в конференц-зале ГДЦ «Меридиан» состоялось торжественное подведение итогов регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области 2016».

«Мурманская область – единственный в России регион, где на таком высоком организационном уровне проходит чествование доноров с участием общественных организаций, службы крови, депутатов Мурманской областной Думы, представителей бизнес-структур, – рассказал председатель общественной организации «Доноры Мурманска» Сергей Ефимов. – Искренняя признательность нашим друзьям, которые помогли нам организовать такую теплую встречу. В первую очередь, хочу поблагодарить председателя Мурманского отделения «Российского фонда мира», депутата Мурманской областной Думы Виктора Васильевича Сайгина. Виктор Васильевич позаботился о том, чтобы для проведения церемонии награждения нам безвозмездно был предоставлен зал в ГДЦ «Меридиан». Отдельное спасибо и директору «Меридиана» Марине Калмыковой.

К слову, в Мурманской области на сегодня зарегистрировано 6264 почетных донора, из них 2652 в Мурманске. Два донора из Мурманской области стали почетными донорами России.

В этом году к традиционным конкурсным номинациям добавилась новая - «Донор года». Ее единственным лауреатом стал Евгений Моисеев – первый донор костного мозга в Мурманской области. По словам главного врача «Мурманской областной станции переливания крови» Киракоса Аветисяна, костный мозг был пересажен ребенку, страдающему онкологией. Процедура пересадки проводилась на добровольных началах. Донору оплачивалась только дорога до Санкт-Петербурга и обратно, и больничный лист.

В церемонии награждения принимали участие депутаты Мурманской областной Думы.

«Доноры – это люди, которые добровольно сдают кровь. Они спасают жизни и тем, кто ложится на плановые операции, и тем, кто стал жертвой ДТП или пострадал на производстве. Дай бог им крепкого здоровья и сил для продолжения этой великой миссии!» – поздравил доноров с праздником председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

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