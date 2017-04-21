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Главная » Здоровье » Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 14:10

Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину


РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В докладе Государственного совета России «О национальной системе защиты прав потребителей» говорится, что с 2010 года число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора возросло практически вдвое, пишут «Известия». В 2010 году в службу поступило 357 тысяч претензий, а в 2016 — уже 695 тысяч.

«Наибольший рост количества обращений с 2011 года произошел в сфере предоставления платных медицинских услуг. За этот период количество жалоб на некачественные услуги выросло в 3,3 раза», — сообщается в тексте доклада президенту.

В нем также указано, что за тот же период удвоилось число обращений в Роспотребнадзор с жалобами на образовательные услуги, услуги связи, общественного питания и сферу долевого строительства жилья. Наименьший прирост жалоб (в 1,3–1,5 раза) касался сфер туризма, бытового обслуживания и сферы финансовых услуг.

Рост числа нарушений в сфере медицинских услуг отмечен и в докладе «Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2016 году...». За прошлый год Росздравнадзор проверил 7,4 тысяч юридических лиц и ИП и нашел нарушения в 44,7% медицинских организаций, указано в отчете.

«Следует отметить большое количество нарушений медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи (выявлено 7744 нарушения порядков оказания медицинской помощи, что на 30,9% больше чем в 2015 году)», — сказано в докладе ведомства.

В нем также уточнено, что основными проблемами являются несоблюдение стандартов оснащения (5,4 тысяч случаев) и нарушение требований к организации деятельности медицинской организации (1,9 тысяч случаев).

Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский объяснил, что увеличение числа нарушений и жалоб на платную медицину связано с ростом этого рынка в последние годы.

«Частный сектор ощутимо вырос за последние пять лет, и объем платных медицинских услуг стал больше. По данным ВОЗ, в прошлом году россияне тратили на лечение (услуги частных клиник, лекарства и др.) 3,2 трлн рублей, а пять лет назад — порядка 2 трлн рублей. Соответственно, ситуация не ухудшается — просто растет рынок, а вместе с ним число нарушений и жалоб. Кроме того, изменилось и отношение людей к нарушениям: из-за роста цен на услуги потребители активнее идут отстаивать свои права», — рассказал Саверский.

По данным Росстата, объем оказанных платных медицинских услуг населению составлял 249,9 млрд рублей в 2010 году, а в 2016 он достиг 539,5 млрд.

В докладе Госсовета также отмечено, что в среднем на 100 тысяч человек поступает 226,7 жалобы на нарушения прав потребителей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

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