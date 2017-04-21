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Главная » Здоровье » Дмитрию Медведеву рассказали о проблемах в медицине Мурманской области
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 21:15

Дмитрию Медведеву рассказали о проблемах в медицине Мурманской области


МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках рабочей поездки в Мурманскую область премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с губернатором Мариной Ковтун. Не смотря на то, что в Мурманск он приехал обсуждать транспортные вопросы северных регионов, у губернатора он в первую очередь спросил о социальной сфере.

«Давайте обсудим некоторые социальные вопросы, которые важны для региона. На чём хотели бы остановиться?», - спросил Медведев.

«Одна из проблем, на которую больше всего обращают внимание наши земляки, это проблема доступности и качества оказания медицинской помощи. Особенно это касается помощи онкобольным», - доложила Ковтун.

Она сообщила, что в регионе пока не удаётся уменьшить смертность от онкологических заболеваний. Ранее стало известно, что по итогам 2016 года смертность от онкозаболеваний в Мурманской области выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 197,4 на 100 тысяч населения. Мурманская область намерена собственными силами реализовывать проект по реконструкции мурманского онкологического центра. Однако у Медведева Марина Ковтун попросила содействия в приобретении специализированного оборудования для этого онкоцентра.

«Я соответствующее письмо на Ваше имя подготовила. Мы надеемся, что Вы не оставите его без внимания, поскольку здесь, на севере, здоровье людей требует особой заботы и мы обязаны её жителям Мурманской области обеспечить», - сказала Ковтун.

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