СОГАЗ-Мед: определим «народных» врачей в Мурманске

24 Апреля 2017 года, 12:45

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - «Все профессии нужны, все профессии важны!» - с этим трудно не согласиться. Но когда речь идёт о самом главном, о здоровье человека, ценность специальности врача неоспорима.

Невозможно, наверное, найти человека, который бы никогда не сталкивался с представителем этой профессии. Заботливые руки врачей сопровождают нас в момент появления на свет. Они же, доктора, делают всё, чтобы мы, сохранив здоровье и силы, в девяносто лет улыбались, как в семнадцать, бодро играя с внуками и правнуками.

Именно таких - самых опытных и профессиональных, внимательных к пациентам и действительно помогающих поддерживать здоровье специалистов, Мурманский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед» предлагает выбрать среди работников здравоохранения Мурманска. Это можно сделать в рамках проведения ежегодного конкурса «Народный врач», который в 2016 году стал лучшим социальным проектом России в категории «Медико-социальные проекты».

Этот конкурс уже стал традиционным для Мурманской области, и будет проводиться третий год подряд. В 2017 году в нём участвуют врачи взрослых и детских городских поликлиник города Мурманска.

В период с 17 апреля по 18 июня в медицинских учреждениях будут размещены плакаты о проведении конкурса и ящики для сбора информации, в которые любой пациент может опустить анкету с отзывом о работе врача. Обратную связь можно дать ещё нескольким способами: передать отзыв в офисы «СОГАЗ-Мед» или отправить по электронной почте murmansk@sogaz-med.ru с пометкой «Конкурс «Народный врач».

Итоги конкурса «Народный врач» подведут накануне празднования Дня медицинского работника. Победители обязательно будут награждены кубками, дипломами и памятными подарками.

Принимая участие в голосовании на звание народного врача, вы помогаете не только самим врачам, вдохновляя их на ежедневный порой совсем непростой труд, но и всем жителям Мурманска, которые узнают имена лучших из лучших специалистов в области здравоохранения!

Подробная информация об организаторе и конкурсе по телефону: (8152) 56-80-02, 56-80-03.