Минздрав предлагает обязать производителей снизить в продуктах питания содержание соли, сахара и трансжиров

25 Апреля 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения России скорректировало проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, пишут «Известия». В обновленной версии сказано, что в технические регламенты предполагается внести изменения «в части снижения в продуктах питания ингредиентов, способствующих развитию ожирения и других неинфекционных заболеваний».

Речь идет о соли, сахаре, трансизомерах жирных кислот, животных насыщенных жиров. Трансизомеры жирных кислот, или трансжиры, — промышленные жиры, которые появляются в ходе технологического процесса, при котором масло переводят из одного агрегатного состояния в другое. Трансжиры увеличивают срок хранения продуктов. Они содержатся в фастфуде, используются в производстве маргарина, слоеного теста, хлебобулочных изделий, крема и глазури, в процессе приготовления полуфабрикатов, обжаренных и замороженных продуктов.

Сейчас в Евразийском экономическом союзе действует несколько технических регламентов, которые касаются пищевых продуктов, — «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» и т.д. Производители самостоятельно определяют состав продукции; техрегламент «О безопасности пищевой продукции» предъявляет требования лишь к компонентам, которые нельзя использовать либо можно использовать не более определенного предела. Это могут быть пестициды, гормоны, соли металлов.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили, что в комиссию в установленном порядке от Минздрава России предложения по изменениям требований технических регламентов Таможенного союза пока не поступали. Соответственно в государства — члены союза они не направлялись.

В Минздраве России уточнили, что проект стратегии еще обсуждается в рамках межведомственного согласования.

В стратегии Минздрава упоминается, что в России к производству и реализации продуктов, содержащих повышенный уровень трансжиров, могут быть применены ограничительные меры. Кроме того, ведомство намерено разработать перечень мясных и рыбных продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий с рекомендованным содержанием в них пищевой соли. Министерство предлагает введение дополнительных налогов с продаж для этой продукции, если в них содержание соли превысит рекомендованное.

Стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни ставит перед собой в том числе цель по сокращению на 25% смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета. Минздрав уточнил, что распространенность ожирения у мужчин в период с 1993 по 2013 год резко увеличилась с 9 до 27%, а у женщин — с 28 до 31%.

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