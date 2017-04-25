Более 59 млн рублей направлено на обеспечение инвалидов Заполярья

25 Апреля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Специалистами регионального отделения Фонда социального страхования принята очередная партия технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, закупленных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе выездной выборочной проверки осмотрены протезы нижних конечностей и ортопедическая обувь.

По состоянию на 24 апреля 2017 года на обеспечение инвалидов направлено более 59 млн рублей и заключено 32 государственных контракта. Условия государственных контрактов выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. С начала года заявители уже получили почти 387 тысяч технических средств реабилитации и 1352 протезно-ортопедических изделий.