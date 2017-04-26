В льготных лекарственных перечнях Мурманской области нет противотуберкулёзных препаратов

26 Апреля 2017 года, 13:25

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - Фонд «Здоровье» провел мониторинг, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год в 85 регионах страны.

По его результатам только пять российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящие в федеральный перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В их числе - Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края. Девять регионов страны включили не более 25% препаратов из перечня ЖНВЛП. Неудовлетворительно обстоит дело в Ростовской области (16%), Нижегородской области (19%), Амурской области (20%), Свердловской области (22%), Архангельской области (22%), Астраханской области (25%), Карачаево-Черкесской Республике (29%). Наименьшее число жизненно важных препаратов включили в свои льготные перечни такие регионы, как Тверская область (1%), Ставропольский край (2%), Ивановская область (9%). По мнению экспертов, сложившееся ситуация снижает доступность лекарств для льготников.

Эксперты Фонда выражают особую обеспокоенность по поводу низкой доступности в регионах противотуберкулезных препаратов. Так, 33 региона из 85 вообще не включили в свои перечни ни одного препарата для лечения туберкулеза. Среди них есть и Мурманская область. Лишь 10 из 85 регионов обеспечили своим жителям льготный доступ ко всем 21 противотуберкулезным препаратам из федерального перечня ЖНВЛП. Это Владимирская, Новгородская, Ульяновская и Костромская области; Камчатский, Краснодарский и Забайкальский края; Республики Калмыкия и Башкортостан, а также Удмуртская Республика.