Ковтун: Поезд здоровья доказал свою эффективность

27 Апреля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – За три года работы программы «Поезд здоровья» было обследовано более 28,5 тысяч жителей отдаленных сёл Мурманской области, в том числе 8 тысяч детей. Кроме того, было выполнено около 20 тысяч обследований. Специалистами, принявшими участие в программе, выявлено более 1200 заболеваний.

«С помощью поезда здоровья консультации на колесах проводят бригады медиков, усиленные специалистами крупных областных больниц и диагностических центров», - заявила глава региона Марина Ковтун, отчитываясь о проделанной работе перед депутатами Мурманской областной Думы.

Напомним, что программа реализуется с 2014 года. В работе «поезда» участвовали и проводили медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманской детской клинической больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского областного онкологического диспансера, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области. В 2016 году в работе также были задействованы специалисты Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Мурманской городской стоматологической поликлиники №1.