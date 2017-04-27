Областное правительство продолжает привлекать врачей в регион

27 Апреля 2017 года, 12:52

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Кадровые проблемы медицины в Мурманской области региональное правительство решает за счет областных мер поддержки. Так, в минувшем году было укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей. За последние пять лет число укомплектованных мест достигло 169, такие данные приводятся в докладе главы региона Марины Ковтун о проделанной за год работе.

Кроме того, продолжается реализация программы «Земский доктор». Как отмечается в отчете Ковтун, в рамках проекта в сельские поликлиники и амбулатории в прошлом году трудоустроено 10 врачей. Направление на целевое обучение в медицинских вузах Северо-Запада в минувшем году также получили 48 выпускников школ, а с 2012 года их число составило 112 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампанию по заключению договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками образовательных учреждений региона. В этом году согласовано 75 целевых мест в ведущих медицинских вузах страны.

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