Работа поликлиник после реорганизации будет продолжена в тех же зданиях

27 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Объединение поликлиник Мурманска не повлечет за собой смены адресов медицинского обслуживания населения города, сообщило региональное Министерство здравоохранения, отвечая на официальный запрос «Би-порта».

Работа поликлиник будет продолжена в тех же зданиях и помещениях, которые использовались до реорганизации, уточнил Минздрав мурманской области.

Что касается специалистов поликлиник, то из-за изменений никто уволен не будет, так как «в соответствии со ст. 75 Трудового кодекса России, реорганизация учреждения не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками».

«Реорганизация учреждений не привела к ухудшению качества оказываемой медицинской помощи, так как в результате рационального использования кадровых ресурсов оперативно решаются вопросы замещения врачей-специалистов в период их отсутствия, обеспечивается улучшение преемственности между амбулаторно-поликлиническим и стационарными этапами лечения пациентов. Диагностическое и лечебное оборудование используется с большей нагрузкой и степенью эффективности», – отметили в Минздраве.

Напомним, после объединения мурманских поликлиник в городе их осталось всего две: поликлиника №1 и поликлиника №2. В состав поликлиники №1 вошли поликлиника №3 и поликлиника №4, а в состав поликлиники №2 – поликлиника №5 и поликлиника №7. Узнать, к какой поликлинике вы относитесь, можно здесь.