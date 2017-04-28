Медучреждения Мурманской области укомплектованы врачами на 83%

28 Апреля 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Обеспеченность населения Мурманской области врачами составляет 50,8 на 10 тысяч населения, сообщило Министерство здравоохранения Мурманской области, отвечая на запрос «Би-порта».

«Количество штатных должностей врачей в медицинских организациях на 1 января 2017 года составляет 4647,25 штатных единиц. Среднесписочная численность врачей, работающих в области, составляет 3851 человек», – комментирует ведомство. Таким образом укомплектованность медучреждений специалистами составляет 83%.

По данным Минздрава, федеральные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2016 год составили: за счет средств соответствующих бюджетов – 130 293,66 рублей, за счет средств ОМС – 44 626,73 рублей.

Кроме того, за 2016 год учреждения здравоохранения, подведомственные региональному Минздраву, оказали платных услуг в объеме 1 052,6 млн рублей, в том числе платных медицинских услуг – 827,8 млн, платных немедицинских услуг – 224,8 млн.