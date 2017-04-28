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Главная » Здоровье » Региональный минздрав планирует заменить устаревшее оборудование радиологического отделения онкодиспансера
 
 
 
 
28 Апреля 2017 года, 17:10

Региональный минздрав планирует заменить устаревшее оборудование радиологического отделения онкодиспансера


МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области решает вопрос о замене действующего оборудования радиологического отделения онкологического диспансера на более эффективные низкоэнергетические ускорители.

Для дистанционной лучевой терапии злокачественных новообразований с применением радионуклидных источников излучения используется дистанционный гамма-терапевтический аппарат 1984 года выпуска, сообщает Минздрав, добавив, что «перезарядка аппарата проводится в плановом режиме».

Для повышения эффективности лечения в 2016 году онкодиспансер приобрел систему планирования лучевого лечения «АМФОРА», разработанную российскими физиками. Ввод данных о пациенте здесь может осуществляться прямо с томографа или дигитайзера по срезам.

«Мировая тенденция развития лучевого лечения злокачественных новообразований ведет к применению линейных ускорителей электронов вместо гамма-терапевтических аппаратов на радиоактивных изотопах. Линейные ускорители позволяют более точно и дозировано проводить лечение онкологических пациентов», – объяснили «Би-порту» в Минздраве.

Сейчас ведомство планирует заменить старое оборудование. В рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в этом году из областного бюджета предусмотрено 1,5 млн рублей на разработку проектной документации по реконструкции каньонов радиологического отделения под установку двух единиц линейных ускорителей.

В Министерстве также отметили, что относительный показатель смертности от злокачественных образований (199,7) за 2016 год увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (188,2). Однако при этом он ниже средних значений по России (201,6) и Северо-Западному федеральному округу (234,9).

Рост показателя смертности объясняется не только устаревшим оборудованием в онкологическом диспансере, но и ростом заболеваемости онкологией, структурой заболеваемости, ростом контингента наблюдаемых больных и старением населения. Например, за последние 13 лет доля населения старше трудоспособного возраста выросла на 53,3% (с 13,5% в 2002 году до 20,7% в 2015), тогда как по России – всего на 17,1%.

«Отмечается увеличение числа умерших со злокачественными новообразованиями половых органов, органов дыхания, злокачественными образованиями молочной железы, снижение числа умерших с онкологией органов пищеварения и органов мочевыводящей системы», – доложили в Минздраве.

Напомним, 20 апреля правительство Мурманской области и Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает осуществление совместных мероприятий, направленных на усовершенствование системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных, а также на повышение качества оказания медицинской помощи жителям Мурманской области.

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