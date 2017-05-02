Пациенты Мурманской области получают противотуберкулезные лекарства бесплатно

02 Мая 2017 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Распоряжение правительства России «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год» утверждает и перечень противотуберкулезных препаратов, сообщили «Би-порту» в Мурманском областном противотуберкулезном диспансере.

Ранее фонд «Здоровье» проанализировал перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год, и отметил, что 33 региона России не включили в свои перечни ни одного препарата для лечения туберкулеза. Среди этих регионов назвали и Мурманскую область.

В противотуберкулезном диспансере уточнили, что согласно постановлению правительства России, утвердившего перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, все пациенты с туберкулезом включены в этот перечень.

«Закупка противотуберкулезных препаратов в Мурманской области производится централизовано за счет регионального и федерального бюджетов. Пациенты, проходящие лечение в амбулаторных условиях и стационаре по поводу туберкулеза, обеспечиваются противотуберкулезными лекарствами бесплатно», – заявили в диспансере, отвечая на запрос агентства.

Напомним, что по данным регионального Роспотребнадзора, в Мурманской области показатель заболеваемости туберкулезом ниже среднероссийского в 1,3 раза, вместе с тем заболеваемость бациллярным туберкулёзом выше среднероссийского показателя.

Фото: Twitter