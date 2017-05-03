Сотрудница петрозаводской скорой помощи ответила на претензии горожан

03 Мая 2017 года, 16:12

ПЕТРОЗАВОДСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудница петрозаводской станции скорой помощи рассказала «Губернии Daily» о том, что сейчас творится в системе неотложной помощи.

Врач сообщила, что по правилам «скорую» вызывают при угрозе для жизни, когда требуется экстренная помощь. А при обострении хронических заболеваний с болями в животе, повышенном давлении и высокой температуре нужна неотложная помощь.

«Многие ли знают, что с 2014 года при всех городских поликлиниках работает неотложная помощь? Вызов можно сделать с 9 до 19 часов, кроме выходных. Допустим, у человека поднялось давление или температура. Участковый врач осмотрит больного, даст рекомендации, назначит лечение, выпишет рецепт и при необходимости – больничный. То же самое сделает и неотложка, но там есть укладка с препаратами, и доктора могут сделать инъекции или дать таблетку», – рассказала сотрудница «скорой».

Люди, по словам врача, совершенно не информированы об этом, но «если ли бы больные обращались в неотложную помощь, то вызовов по «скорой» не на экстренные ситуации было бы значительно меньше».

Однако из-за большой загруженности участковые врачи не всегда приходят на вызовы, поэтому зачастую скорая помощь — единственная доступная медицинская помощь не только в вечернее и ночное, но и в дневное время. В некоторых поликлиниках отказываются принимать вызов участкового, в другие невозможно дозвониться.

«Люди не жалуются в Минздрав, не звонят главным врачам поликлиник, не ругаются с участковыми докторами, зато нагрубить диспетчерам скорой помощи – это у населения в порядке вещей, – сетует медик. – С проявлением неадекватной реакции с матами, угрозами сталкиваемся каждый день. Самая частая жалоба – медленно едете. Люди хотят, чтобы машина прибыла за пять минут, тогда как по нормативам мы можем ехать до 20 минут».

Сейчас «скорая», говорит врач, перешла на фельдшерскую медицинскую помощь: в основном на вызовах работают или только фельдшеры, или фельдшер и медсестра. На «скорой» не хватает медиков и медицинского транспорта, большая текучка. Среди других факторов, влияющих на работу «скорой», можно назвать перекрытие дворов шлагбаумами, отношение автовладельцев к пропуску «скорой», проблема с парковочными местами и зарплаты сотрудников.

«Также у нас есть мнение, что проблемы нашего здравоохранения должны решать люди с медицинским образованием, знающие ситуацию изнутри, а не абы кто. Все нормативы и решения спускаются сверху и часто только вредят нашей работе: страдает и население, и мы», – отмечает сотрудница «скорой».

Фото: Twitter