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Главная » Здоровье » Детской стоматологии в Мурманске не хватает врачей
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 20:30

Детской стоматологии в Мурманске не хватает врачей


МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся тематический прием граждан по проблеме доступности детской стоматологической помощи. Мурманчан, пришедших на прием, больше всего волновала доступность номерков в детском отделении Мурманской областной стоматологической поликлиники. Они рассказали, что им приходится занимать очередь ночью, чтобы ребенок мог попасть к стоматологу.

Главная проблема - нехватка врачей, уверена главный врач стоматологической поликлиники Эмма Толмачева. По ее словам, врачи не мотивированы работать в детской стоматологии, так как зарплата у молодых специалистов невысокая, а обеспечить всех жильем пока невозможно. Сейчас в детском отделении трудится всего 12 человек - «настоящие патриоты», как назвала их Толмачева.
«Если найдем взаимопонимание с муниципалитетом и с администрациями, если найдем возможность выделить жилье или хотя бы комнату в общежитии для врачей - это будет мощная мотивация для молодых специалистов. Сейчас мы даже подъемными не решим эту проблему. Мы врачам, которые приезжают, компенсируем отсутствие полярок, но отсутствие жилья компенсировать не можем», - отметила Толмачева.

Главный врач рассказала, что основной поток юных пациентов приходится на конец весны, когда родители массово ведут детей на профилактические осмотры. Но профилактика - это не жизненно необходимо, говорит врач, поэтому ее стоит проводить в течение учебного года, а не откладывать до отпуска. Ни один ребенок, пришедший с острой болью, не ушел без оказания помощи, подчеркнула Толмачева.

Проблему нехватки кадров частично решит возобновление в медицинском колледже подготовки врачей-гигиенистов, которые проводят профилактические осмотры. Предполагается набрать 16 человек, подготовить их на базе поликлиники и отправить в школы и детские сады.

«У нас есть кабинеты в школах, но там некому работать, - объяснила Толмачева. - Все было хорошо, когда была армия зубных врачей, которых направили к нам в советское время, но они уже ушли по возрасту. Зубных врачей - специалистов со средним образованием - сейчас не готовят, этот вопрос уже закрыт на федеральном уровне».

Кроме того, сообщила главный врач поликлиники, сейчас начинается ремонт помещения на улице Буркова, куда планируется перенаправить поток пациентов подросткового возраста.

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