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Главная » Здоровье » Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами
 
 
 
 
05 Мая 2017 года, 10:18

Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами


РОССИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). То есть, россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы, добавил специалист. Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года». Согласно документу, переход к системе возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год. Планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.

В Минздраве подтвердили, что «в настоящий момент данный вопрос обсуждается», отказавшись от дальнейших комментариев.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, которая участвует в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. По ее словам, лекарства будут отпускаться либо бесплатно, либо со скидкой россиянам с полисами ОМС.

Сейчас подобный механизм получения лекарств действует только для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и т.д. При этом льготникам доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что пилотный проект бесплатного обеспечения лекарственными препаратами может стартовать уже в 2018 году.

«На первом этапе регионы будут участвовать добровольно, — подчеркнула она. — Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью... Планируется, что рецепт будет являться денежным документом. По нему аптеки будут отпускать лекарства. По ним будет создаваться отчет, например, в течение месяца, а дальше передаваться в фонд медицинского страхования либо в другой специальный фонд».

Основатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин в прошлом году подсчитал, что для реализации проекта отчисления с заработных плат граждан в фонды медицинского страхования могут быть увеличены сначала на 0,5%, а потом на 1,5%. Сейчас подобные отчисления составляют 5,1% от зарплаты.

По его мнению, запуск проекта подобного масштаба должен проходить в три этапа. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости препаратов. Затем только для определенных категорий граждан, например, молодежи, беременных женщин, матерей-одиночек и пенсионеров могут стать доступны бесплатные препараты из ограниченного списка. Речь идет о примерно 35 млн граждан, а на финансирование потребуется 90–100 млрд рублей в год. И только после этого, по словам Гришина, программу следует распространить на всех россиян с полисами ОМС, что, по его подсчетам, потребует 500 млрд рублей в год.

Фото: pixabay.com

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