Эксперт об инициативе Минздрава: бесплатным бывает только сыр в мышеловке

05 Мая 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в эфире радио Sputnik назвал идею бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с ОМС трудновыполнимой инициативой.

Министерство здравоохранения планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, для реализации проекта ежегодно потребуется порядка 500 млрд рублей.

«Есть поговорка в России, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Бесплатно лекарства попасть в аптеку не могут, за них все равно кто-то должен заплатить. Поэтому если любой пациент по рецепту сможет получить препарат бесплатно, а компания-производитель, аптека и дистрибьютер свою прибыль, то никто против этого возражать не будет. Однако есть финансовые реалии, и сегодня они не таковы, чтобы препараты стали бесплатными», – сказал эксперт.

Фото: Twitter