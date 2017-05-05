Череп и лицо человека после травмы можно будет восстанавливать с помощью стволовых клеток

08 Мая 2017 года, 11:35

ФИНЛЯНДИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Травмы лица в ближайшем будущем можно будет восстанавливать с помощью выращенных из стволовых клеток лицевых тканей, пишет Yle.

«Не думаю, что момента, когда это можно будет использовать в медицине и на благо пациентов, придётся ждать долгие годы», – отмечает главный врач, челюстно-лицевой хирург Ристо Контио из столичной университетской больницы HYKS.

Финский хирург также прогнозируют, что таким образом можно будет постепенно отказаться от операций по пересадке лица. Кроме того, вырастет значение виртуальной реальности в процессе планирования сложных операций.

Самые опытные хирурги из разных уголков мира приехали в Хельсинки для того, чтобы обсудить, каким образом можно объединить в будущем новейшие технологии и медицину при лечении лицевых травм.

Фото: Svopi.ru