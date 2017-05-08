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Главная » Здоровье » Медикал Он Груп – Мурманск - деликатное решение деликатных проблем!
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 09:10

Медикал Он Груп – Мурманск - деликатное решение деликатных проблем!


Одним из самых распространенных заболеваний прямой кишки, особенно среди людей, ведущих сидячий образ жизни, является геморрой. Из-за ложной стыдливости многие откладывают визит к проктологу на «потом» и обращаются за помощью чаще всего уже в тяжёлых случаях, когда без хирургического вмешательства не обойтись. Стоит ли подвергать себя столь болезненной операции, если на ранних стадиях можно распрощаться с болезнью без операции?

Современная медицина лечит геморрой любой степени, однако именно от пациента зависит, будет процесс лечения безболезненным и малобюджетным или же мучительным и дорогостоящим. Поэтому если вы обнаружили кровь на туалетной бумаге или чувствуете неприятные ощущения в области заднего прохода – вам следует обратиться к врачу-проктологу и пройти обследование.

В «Медикал Он Груп – Мурманск» можно пройти комплексное проктологическое обследование, в которое входит видеоаноскопия, ректороманоскопия и консультация с подбором методики лечения. Видеоаноскопия и ректороманоскопия позволяют обследовать прямую кишку на наличие онкологических заболеваний, определить наличие геморроидальных узлов, их количество и степень, а также наличие свищей, проктитов и трещин прямой кишки.

В настоящее время в медицинском центре активно применяются безоперационные методики удаления геморроидальных узлов. Эти манипуляции основаны на методике бесшовного соединения тканей, которая позволяет в амбулаторных условиях, то есть без отрыва от привычного образа жизни, проводить удаление узлов. А это значит: во-первых, отсутствие госпитализации и наркоза, во-вторых, отсутствие разреза тканей прямой кишки и, как следствие, отсутствие входных ворот для инфекции, которая может привести к послеоперационным осложнениям. В третьих, эта методика позволяет обойтись без длительных болей, поскольку воздействие на ткани прямой кишки минимально, а все манипуляции проводятся под местной анестезией.

Одна из безоперационных методик – это латексное лигирование, процедура, во время которой на основание геморроидального узла надевается сдавливающий элемент (латексное кольцо). В результате приток крови в узле прекращается и через несколько дней происходит отпадание узла, который выходит из организма естественным путем. Также к безоперационным методикам относятся фотокоагуляция узла (прижигание геморроидальной ткани инфракрасными лучами) и электрохимическая коагуляция геморроя (блокировка поступления крови). Эти методы различаются с технической точки зрения и по показаниям к применению, но одинаковы по механизму воздействия на болезнь.

Эффективность безоперационного удаления геморроя столь высока, а вероятность постманипуляционных осложнений и отдаленных последствий столь мала, что нет повода откладывать свой визит к врачу!

Не откладывайте визит к специалисту – запишитесь на прием к проктологу в «Медикал Он Груп – Мурманск» по телефонам 8(8152) 99-44-54 или 26-89-99.

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Комплексное проктологическое обследование + УЗИ брюшной полости по цене всего 1500 рублей! Акция действует до 13 мая.

 

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