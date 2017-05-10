В региональный Минздрав поступило 58 заявлений на целевое обучение в медицинских вузах

10 Мая 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – За 10 дней целевой кампании 2017 года в министерство здравоохранении Мурманской области поступило 58 заявлений от выпускников 2017 года.

Наибольшей популярностью пользуется Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова. На заключение договора о целевом обучении в этом вузе поступило уже 16 заявлений: 11 на лечебное дело и шесть на стоматологию. На целевые места в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова поступило 13 заявлений: восемь на лечебное дело и пять на стоматологию. В Петрозаводский и Архангельский вузы пока подано по 12 заявлений. При этом в Северный государственный медицинский университет на лечебное дело подано три заявления, на стоматологию – восемь, на педиатрию – одно; в Петрозаводский государственный университет на лечебное дело – 11, на педиатрию – одно.

В Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет пока есть только одно заявление, в Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию – три заявления.

Одному выпускнику, представившему сведения об успеваемости с оценками «3» по профильным предметам, в заключении договора о целевом обучении было отказано.