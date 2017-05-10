«Медикал Он Груп – Мурманск»: своевременная и качественная диагностика - основа успешного лечения!

11 Мая 2017 года, 09:10

Пигментные образования на теле - они же невусы или родинки. Основная опасность таких образований заключается в перерождении в злокачественную опухоль – меланому. Получить своевременную консультацию онколога, провести диагностику и при необходимости удалить родинку с помощью современного оборудования Вы можете в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск» у врача-онколога Тюленева Игоря Владимировича.

Чтобы избежать возможных неприятных последствий, особое внимание на родинку необходимо обратить при появлении ряда признаков:

неравномерность окраски;

изменения цвета, резкая пигментация;

краснота вокруг родинки;

увеличение ее в размерах;

появление трещин, кровоточивости;

изменение кожного рисунка.

Визуально отличить меланому от обычного пигментного образования очень сложно. В «Медикал Он Груп - Мурманск» врач-онколог проводит обследование с помощью специального прибора – дерматоскопа. При определенной подсветке дерматоскоп позволяет увидеть на коже по периметру образования голубоватый ободок. Своевременное удаление подобной родинки является профилактикой меланомы.

Одним из самых эффективных способов удаления кожных новообразований является радиоволновая хирургия. Аппарат «РадиоСург»» не повреждает здоровых тканей, при этом легко иссекает пораженную область, предотвращает кровотечение и дезинфицирует место разреза, след от которого практически незаметен.

Напоминаем вам, что ни одна статья не сможет поставить правильный диагноз. Нужна консультация врача!

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